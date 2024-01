Theravance Biopharma Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Derzeit bietet die Aktie von Theravance Biopharma eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche einen niedrigeren Ertrag von 2,49 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Theravance Biopharma in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Theravance Biopharma eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Theravance Biopharma-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft. Dies führt zu einem Durchschnitts-Rating von "Gut" für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten zeigen eine potenzielle Steigerung um 86,27 Prozent vom letzten Schlusskurs von 10,2 USD auf 19 USD. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" empfohlen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor weist die Aktie von Theravance Biopharma eine Rendite von 5,98 Prozent auf, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite von Theravance Biopharma mit 14,15 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.