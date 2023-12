Theravance Biopharma Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Bei Theravance Biopharma gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Sentiment als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Stimmungsbild daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Aktienkurs von Theravance Biopharma verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,48 Prozent, was im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 62,19 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 92,71 Prozent, während Theravance Biopharma aktuell um 95,19 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Theravance Biopharma von privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer Einstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch von 25 Tagen. Dementsprechend wird der RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.