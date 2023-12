Theratechnologies Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Theratechnologies-Aktie wird von Analysten als "Neutral" eingestuft, basierend auf langfristigen Einschätzungen. Bisher liegen keine aktuellen Updates vor. Das Kursziel der Analysten beträgt 5,5 CAD, was einer potenziellen Performance von 161,9 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 2,1 CAD liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 3,44 CAD, während die aktuelle Aktie bei 2,1 CAD notiert. Dies führt zu einer negativen Differenz von -38,95 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,97 CAD, was einer positiven Differenz von +6,6 Prozent entspricht und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

In Bezug auf Dividenden weist Theratechnologies derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt wird die Analyse der Anleger-Stimmung daher mit "Gut" bewertet.