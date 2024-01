Theratechnologies Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Theratechnologies-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 2,45 CAD liegt, was einem Abstand von -26,2 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 3,32 CAD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,94 CAD, was einer Differenz von +26,29 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Theratechnologies in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Somit erhält Theratechnologies eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -1,79 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.