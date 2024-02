Waitr Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Waitr beträgt 32,97, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für den RSI25 ergibt sich eine Einstufung von 47,68, ebenfalls als neutral. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für Waitr.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Waitr in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Marktteilnehmer positiv gestimmt sind, und die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Die Häufigkeit der Beiträge zu Waitr in den Social Media war jedoch im normalen Bereich, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Waitr-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,15 USD, was einer schlechten Bewertung entspricht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung. In Summe wird die Waitr-Aktie somit mit einem neutralen Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Waitr veröffentlicht wurden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, obwohl sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Waitr beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

