Theratechnologies Aktie: War das schon alles?

Die Dividendenpolitik von Theratechnologies wird derzeit von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,88 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Biotechnologiebranche entspricht.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Theratechnologies insgesamt 1 Analystenbewertung mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Es gab keine Updates im letzten Monat. Basierend auf einer Kursprognose von 5,5 CAD gibt es laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 146,64 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Theratechnologies als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 58,87, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.