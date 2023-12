Theratechnologies Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Theratechnologies-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 3,46 CAD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 2,1 CAD, was einem Abstand von -39,31 Prozent entspricht und die Einstufung als "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,98 CAD, was einem positiven Signal von +6,06 Prozent und somit einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im letzten Jahr erhielt Theratechnologies eine durchschnittliche Bewertung von 1 Analysten, die sich als "Neutral" zusammensetzt. Das Fehlen von Analystenupdates im letzten Monat führt zu einer Kursprognose von 5,5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 161,9 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Empfehlung gilt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Theratechnologies-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 bescheinigt der Aktie jedoch eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale bis positive Einschätzung für die Theratechnologies-Aktie basierend auf technischer Analyse, Analystenbewertungen und Anlegerstimmung.