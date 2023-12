Theratechnologies Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Das kanadische Biotechnologieunternehmen Theratechnologies wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt einem Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei es keine positiven und eine neutrale Meinung gab. Es gab keine Aktualisierungen in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 5,5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 161,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.

Aus technischer Sicht zeigt die 200-Tage-Linie der Theratechnologies-Aktie einen Kurs von 3,46 CAD an, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 2,1 CAD liegt und somit einen Abstand von -39,31 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,98 CAD, was einer Differenz von +6,06 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In Bezug auf Dividenden weist Theratechnologies eine Rendite von 0 % auf, was 1,9 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,9 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung hinsichtlich der Dividendenrendite.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Dadurch erhält Theratechnologies in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.