Therapeutics Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Therapeutics befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, wie die technische Analyse zeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 4,73 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,05 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 4,11 CAD, was einer Abweichung von -1,46 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv. In den letzten Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung, und es wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Therapeutics diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments bedeutet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Gemäß den Analystenmeinungen, die in den letzten 12 Monaten abgegeben wurden, ergibt sich eine positive Einschätzung ("Gut"), da nur eine Verkaufsempfehlung, eine neutrale Empfehlung und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,63 CAD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 162,35 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.