Therapeutics Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmung der Anleger für die Therapeutics-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Mehrheit der Diskussionen rund um den Wert waren neutral. Aufgrund dieser Analyse stuft die Redaktion die Anleger-Stimmung als "Neutral" ein.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Therapeutics-Aktie sind 1 Bewertung positiv, 1 neutral und keine negativ. Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose beträgt 10,63 CAD, was auf ein Potenzial von 162,35 Prozent hindeutet. Insgesamt wird die Aktie also von den Analysten positiv bewertet.

Die Dividendenrendite der Therapeutics-Aktie beträgt 0 Prozent, was 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.