Therapeutics Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI für die Therapeutics-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Dies bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 50 aufweist. Auch hier wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Therapeutics.

Für Anleger, die in die Aktie von Therapeutics investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,88 Prozent. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Aus technischer Sicht zeigt die Therapeutics-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 4,05 CAD eine kurzfristige Einschätzung als "Neutral", da sie +1,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -15,09 Prozent beträgt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Therapeutics eingestellt waren, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also für die Therapeutics-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Perspektive ein "Neutral"-Rating.

