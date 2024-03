Therapeutics Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg war das Stimmungsbarometer positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Therapeutics diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitsdienstleistungssektor. Der Unterschied beträgt 1,88 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,88 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Therapeutics zeigt, dass das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Therapeutics. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 10,63 CAD für das Wertpapier ergibt sich laut den Analysten ein Aufwärtspotential von 144,82 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,34 CAD). Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Das Sentiment und der Buzz unter den Anlegern in den sozialen Medien geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Therapeutics wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Therapeutics daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.