Therapeutics Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Therapeutics schüttet im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,79 Prozentpunkte weniger als die üblichen 1,79 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Therapeutics im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Therapeutics, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Therapeutics liegt bei 28,36 und wird somit als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 39,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

Die Therapeutics notiert derzeit bei 3,96 CAD, was -1,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -22,96 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Therapeutics kaufen, halten oder verkaufen?

