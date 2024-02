TherapeuticsMD Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Therapeuticsmd als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Therapeuticsmd-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 52,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert des RSI25 beträgt 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Therapeuticsmd-Aktie für den längerfristigen Zeitraum von 200 Handelstagen bei 3,16 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2,26 USD (-28,48 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 2,29 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei ähnlicher Höhe liegt (-1,31 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Therapeuticsmd somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich überwiegend positiv, da an vier Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral gestimmt an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Therapeuticsmd diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich durch positive Auffälligkeiten bei Therapeuticsmd, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Therapeuticsmd für diese Stufe ein "Gut"-Rating.