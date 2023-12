TherapeuticsMD Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Therapeuticsmd-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,45 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 2,37 USD lag, was einem Abweichung von -31,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 2,37 USD, was dem letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Therapeuticsmd-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen mehrheitlich negativ war. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen zunehmend zu positiven Themen verschoben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt außerdem, dass die aktuelle Relative Strength Index (RSI) für die Therapeuticsmd-Aktie bei 12,82 liegt, was auf ein überverkauftes Signal hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich hingegen ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut".