TherapeuticsMD Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Therapeuticsmd-Aktie beträgt aktuell 65, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,3 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Therapeuticsmd-Aktie bei 2,95 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 2,29 USD lag, ergibt sich eine negative Differenz von -22,37 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,32 USD, was einer Differenz von -1,29 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Therapeuticsmd wurde zuletzt in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Therapeuticsmd wurde eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.