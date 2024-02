Theralase, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Theralase hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,47 Prozent erzielt, was 33,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -17,75 Prozent im Bereich Gesundheitspflege liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die mittlere Jahresrendite -20,15 Prozent, wobei Theralase aktuell 31,32 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Theralase in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben positiven, fünf negativen und zwei unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Theralase bei 0,23 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,19 CAD gehandelt wird, ein Abstand von -17,39 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,18 CAD, was einer Differenz von +5,56 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Theralase daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Sentiment- und Buzz-Analyse.