Theralase Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Theralase-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,25 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,2 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -20 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei 0,2 CAD, was zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Theralase im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Rendite von 0 % aus, was 5,38 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,38 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und wird als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dennoch wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem negativen Rating führt und die Theralase-Aktie insgesamt als "Schlecht" einstuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor hat die Theralase-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -40,32 Prozent erzielt, was 18,67 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -13,22 Prozent, und Theralase liegt aktuell 27,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.