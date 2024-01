Theralase Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Aktie von Theralase weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen zu Theralase insgesamt positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung der Redaktion führt, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Theralase wird also bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Theralase mit einer Rendite von -45,45 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,67 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Theralase mit 36,78 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Theralase liegt bei 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.