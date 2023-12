Theralase Aktie: Keine Panik!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Theralase 5,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Theralase besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse der Theralase-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,25 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,17 CAD, was einem Unterschied von -32 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,2 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -15 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Theralase-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Theralase aktuell 66,67, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Theralase insgesamt eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.