Therabody stärkt Führung, um ehrgeizige Wachstumspläne voranzutreiben

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Giordano und Noverr lenken Therabodys Wachstumskurs und Produktpipeline in ZukunftTherabody, der weltweit führende Anbieter von Wellness-Technologien, gibt mit Stolz die Aufnahme von Michael Giordano und Peter Noverr in sein Führungsteam bekannt. Michael Giordano kommt als Finanz- und Umsatzleiter zu uns und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Unterhaltungselektronik und gute Beziehungen zur Branche. Seine Expertise wird entscheidend dazu beitragen, die weitere Marktexpansion von Therabody sowohl online als auch offline voranzutreiben. Peter Noverr, der die Position des Betriebsleiters übernimmt, bringt eine nachweisliche Erfahrung in der Entwicklung erstklassiger globaler Lieferketten und effektiver Wachstumsmotoren mit. Beide Rollen werden eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Therabodys kontinuierlicher Innovation in den Bereichen Wellness, Kosmetik und Beauty und Sport spielen.„Mike und Peter bringen jahrelange Erfahrung, Erfolg und überdurchschnittliche Wertschöpfung im Vertrieb und im operativen Geschäft in verschiedenen Branchen, einschließlich der Unterhaltungselektronik, mit", sagte Monty Sharma, Geschäftsführer und Präsident von Therabody. Er fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass sie unser hervorragendes Therabody-Team verstärken und die Verfolgung unserer Ziele vorantreiben."Das kombinierte Fachwissen von Giordano und Noverr passt perfekt zu Therabodys Vision, Gesundheit und Wellness zu revolutionieren, und stärkt das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen, Kundenzufriedenheit und Innovation. Dieser Schritt kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Therabody und unterstützt die Mission des Unternehmens, innovative, technologiebasierte Lösungen anzubieten, die uns allen dabei helfen, länger und gesünder zu leben.Informationen zu Therabody Als weltweiter Pionier in der Wellness-Technologie und Erfinder der perkussiven Massagetherapie mit seinem Flaggschiff Theragun revolutioniert Therabody die moderne Gesundheit mit wissenschaftlich fundierten Lösungen, die uns allen dabei helfen, sich besser zu fühlen, besser auszusehen und besser zu funktionieren Das Produkt-, Dienstleistungs- und Content-Ökosystem des Unternehmens befindet sich an der Schnittstelle zwischen Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgütern und bedient drei verschiedene Kategorien: Wellness, Schönheit und Leistung. Therabody und seine Produkte haben Dutzende von Auszeichnungen von bedeutenden Publikationen wie Forbes, Allure, Good Housekeeping und Oprah's Favorite Things erhalten und wurden mit Preisen wie TIME 100 Most Influential Companies, Fast Company's World Changing Ideas und Popular Science Best of What's New geehrt.Die Wissenschaft ist die Grundlage der Produktentwicklung von Therabody. Ob im Therabody-Labor oder in der Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die Wissenschaft treibt die Mission von Therabody an, uns alle zu befähigen, besser, länger und gesünder zu leben.Laden Sie für weitere Informationen die Therabody-App für iOS oder Android, gehen Sie zu www.therabody.com, oder folgen Sie @therabody auf Social Media.