Therabody auf der TIME100-Liste der einflussreichsten Unternehmen der TIME aufgeführt

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Diese Anerkennung bestätigt, dass Therabody klar Marktführer im Bereich Wellness istTherabody, der weltweit tätige Vorreiter auf dem Gebiet der Wellness-Technologie, gibt stolz seine Aufnahme in die Liste TIME100 für 2023, die die (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899759-1&h=3164348483&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3899759-1%26h%3D1254856182%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftime.com%252F100companies%26a%3DThe%2B2023%2BTIME100%2B&a=die+Liste+TIME100+f%C3%BCr+2023%2C+die+die+)einflussreichsten Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899759-1&h=4005598196&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3899759-1%26h%3D3408595584%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftime.com%252F100companies%26a%3DMost%2BInfluential%2BCompanies&a=einflussreichsten+Unternehmen) umfasst, bekannt. Die Liste erkennt Unternehmen an, die weltweit außergewöhnlichen Einfluss haben.Die TIME100-Liste der einflussreichsten Unternehmen wird anhand von Nominierungen aus dem umfangreichen TIME-Netzwerk von Mitarbeitern und Experten zusammengestellt, gefolgt von strengen Bewertungen zu Schlüsselfaktoren wie Wirkungsgrad, Innovation, Ehrgeiz und Erfolg. Das Ergebnis ist eine facettenreiche Gruppe mit 100 Unternehmen, die bei der Gestaltung eines transformativen Weges für die Zukunft eine Vorreiterrolle spielen. Die Präsenz von Therabody auf dieser angesehenen Liste festigt seine Position als führendes Unternehmen im Bereich Wellness-Technologie und beweist die Fortschritte des Unternehmens bei der Bereitstellung von Schmerzlösungen, die über die professionellen Zugangsmöglichkeiten hinausgehen.Tatsächlich revolutioniert Therabody die moderne Gesundheit und das Wohlbefinden durch seine Forschung und wissenschaftlich gestützten Technologien, indem es den Zugang für so viele Menschen wie möglich gewährleistet und gleichzeitig das Vertrauen von Gesundheitsexperten und Einzelpersonen erwirbt, die auf der Suche nach fortschrittlichen Wellness-Lösungen sind. Durch die Bereitstellung personalisierter Lösungen gegen Schmerzen, für mehr Leistung, besseren Schlaf, weniger Stress und die Schönheit versetzt Therabody Einzelpersonen in die Lage, ihr allgemeines Wohlbefinden zu steigern und durch eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen (z. B. Verbrauchergeräte, Ganzkörpergesundheitszentren und Content) ein gesünderes Leben zu führen.„Theragun von Therabody hat die Art und Weise verändert, wie wir Muskelschmerzen behandeln, da Massagepistolen, die zuvor Sportlern und medizinischen Fachkräften vorbehalten waren, allgemein zugänglich gemacht werden. Aber das Unternehmen steht noch am Anfang", erklärt das Magazin TIME.Das Engagement von Therabody für Innovation und Wachstum erlangte große Anerkennung und erhielt in den letzten Jahren mehr als 20 renommierte Auszeichnungen.„Wir fühlen uns geehrt, von TIME100 als eines der einflussreichsten Unternehmen anerkannt zu werden. Wir bei Therabody glauben, dass jederes verdient, Zugang zu innovativen Wellnesslösungen zu haben, die ihm helfen, sich besser zu bewegen – und sich besser zu fühlen. Diese Anerkennung stärkt unsere Entschlossenheit, weiterhin Grenzen zu überschreiten, hochmoderne Forschung durchzuführen und mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, um Wellness für Menschen auf der ganzen Welt zugänglicher und wirkungsvoller zu machen", so Monty Sharma, CEO und Präsident von Therabody.Der Weg von Therabody ist von bemerkenswerten Leistungen geprägt und das Unternehmen setzt sich weiterhin für den Fortschritt ein. Mit einem tiefempfundenen Verantwortungsbewusstsein für seinen Einfluss auf die Branche setzt sich Therabody weiterhin dafür ein, die Verfügbarkeit seiner Produkte zu erweitern, in Forschung und Entwicklung zu investieren und Partnerschaften zu fördern, um innovative Technologien zu entwickeln, die die Zukunft des Wohlbefindens auf der ganzen Welt gestalten werden.Um mehr über Therabody zu erfahren, besuchen Sie bitte therabody.com und folgen Sie @therabody in den sozialen Medien.Informationen zu Therabody:Therabody® ist der führende Anbieter von Wellness-Technologie, die das Ziel haben, den Körper und Geist aller zu inspirieren, und sie in die Lage zu versetzen, in Bewegung zu bleiben. Das Unternehmen wurde von Dr. Jason Wersland gegründet, der das kategoriedefinierende Perkussionstherapie-Massagegerät Theragun® erfand, um nach einem traumatischen Unfall seine eigenen lähmenden Schmerzen zu lindern. Das Produkt- und Content-Ökosystem des Unternehmens hat sich über die Muskelerholung hinaus auf die Bereiche Hardware, proprietäre Software, digitale Inhalte und Biometrie ausgeweitet, die nachweislich Vorteile für Körper und Geist bieten.Die Wissenschaft steckt in der DNA von Therabody. Die Produkte und Dienstleistungen werden mithilfe moderner Wissenschaft in Kombination mit interner und externer Forschung validiert. Die Produkte und Inhalte von Therabody werden von der medizinischen Fachwelt, führenden Unternehmen aus der Sport- und Schönheitsindustrie sowie Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt geschätzt. Die Produktreihe ist derzeit in mehr als 60 Ländern erhältlich, darunter in unternehmenseigenen Einzelhandelsgeschäften und bei Reset®, einem Wellness- und Erholungszentrum für den gesamten Körper. Eingesetzt werden proprietäre Technologien und Biometrie-Funktionen für personalisierte Echtzeittherapien. 