Theme Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs des Unternehmens Theme hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -36 Prozent verzeichnet, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Unternehmen im Industriesektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche der Handelsunternehmen und Distributoren, die eine mittlere Rendite von -4,68 Prozent aufweist, liegt Theme mit einer Rendite von 31,32 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Theme in diesem Bereich also ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Theme mit einem Wert von 4,72 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,33, was einen Abstand von 90 Prozent zum KGV von Theme bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Theme-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (56,45) führen zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die RSIs.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Theme-Aktie in den meisten Kategorien ein "Neutral"-Rating erhält, mit Ausnahme der fundamentalen Analyse, die zu einer "Gut"-Empfehlung führt.