Theme Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Theme im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Theme. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Aktie von Theme hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Theme derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren, mit einer Differenz von 6,53 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie von Theme eine Performance von -36 Prozent, was eine Underperformance von -25,87 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 27,33 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.