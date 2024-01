Themac-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie Themac derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 0,04 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,035 CAD) um -12,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,04 CAD, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Themac bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Themac derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 57,14, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Themac sowohl in Bezug auf die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird der Aktie von Themac bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.