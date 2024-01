Themac Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Themac liegt bei 57,14, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 57 für die Themac-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Themac-Aktie bei 0 Prozent, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche eher unrentabel ist.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für die Themac-Aktie. In den vergangenen zwei Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Themac-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -49,67 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung des RSI, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und eine positive Anleger-Stimmung. Die Performance der Aktie im Branchenvergleich wird ebenfalls als schlecht eingestuft.