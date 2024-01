Themac Aktie: Hilfe!

Die Aktienanalyse von Themac zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Themac-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD lag, aber der letzte Schlusskurs bei 0,035 CAD liegt, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Abweichung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 100 liegt, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,14, was darauf hindeutet, dass Themac weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt die Analyse ein "Schlecht"-Rating für die Themac-Aktie, basierend auf der Dividendenrendite, dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.