Thelloy Development Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Thelloy Development beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 25 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Thelloy Development beträgt das aktuelle KGV 6, während vergleichbare Unternehmen in der Bauwesen-Branche durchschnittlich ein KGV von 47 aufweisen. Daraus ergibt sich, dass Thelloy Development aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, wird Thelloy Development derzeit als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -33,85 Prozent bzw. -14 Prozent, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Thelloy Development wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen festgestellt, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.