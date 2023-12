Thelloy Development Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Aktie von Thelloy Development wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ähnlich verhält es sich mit der Rate der Stimmungsänderung, die ebenfalls als neutral bewertet wird. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft werden.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thelloy Development bei 6,02, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,42 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die Thelloy Development-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Thelloy Development eine neutrale Einschätzung basierend auf Sentiment, Fundamentalanalyse und technischer Analyse.