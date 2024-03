Thelloy Development Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Thelloy Development bleibt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und dem Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Auswirkungen, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine speziellen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität über einen Monat zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Thelloy Development-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Thelloy Development-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 52,63 für den 7-Tage-Zeitraum. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Einstufung des RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Thelloy Development eine negative Differenz von -6,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Bauwesen-Branche auf, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik von Thelloy Development von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.