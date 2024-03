Thelloy Development Aktie: In Lauerstellung

Die Thelloy Development schüttet im Vergleich zur Branche Bauwesen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,35 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,35 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Thelloy Development liegt mit einem Wert von 6,56 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Bauwesen". Dieser Abstand beträgt aktuell 86 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 46. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Analysten haben die Stimmung in den sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Thelloy Development hinsichtlich der Dividendenrendite, des Sentiments, des KGVs und der Anlegerstimmung.