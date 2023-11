Thelloy Development Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Dividende: Thelloy Development schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bauwesen eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,24 Prozentpunkte weniger als die üblichen 6,24 % ist. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Schlecht".

Fundamental: Die Aktie von Thelloy Development wird als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 8,08 liegt insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, der bei 50,78 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie im Rahmen der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation und zeigt damit überkaufte oder unterkaufte Titel an. Der RSI der letzten 7 Tage für die Thelloy Development-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 55,86, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Thelloy Development.

Sentiment und Buzz: Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung von Trends. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Thelloy Development jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Thelloy Development gemessen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.