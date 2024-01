Thelloy Development Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Thelloy Development wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Thelloy Development-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Thelloy Development weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analyseberichten von Banken beeinflusst, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Thelloy Development anhand der Anzahl der Online-Beiträge und der Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Thelloy Development weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Thelloy Development bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeschrieben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Thelloy Development wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Thelloy Development führt.

In Fundamentaler Hinsicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thelloy Development 6, während vergleichbare Unternehmen aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 47 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Thelloy Development daher derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.