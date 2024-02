The lovesac Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Lovesac-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren "Gut", während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Das ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Lovesac-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Lovesac. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 36 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 42,57 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 25,25 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Lovesac eine deutliche negative Veränderung festgestellt. Dies basiert auf der Stimmung in den sozialen Medien, wo auffällig negative Themen registriert wurden. Auch die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen nahmen ab. Daher erhält Lovesac in diesem Bereich ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Lovesac liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,49 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Lovesac eine Performance von -10,15 Prozent, was eine Underperformance von -4,77 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, da ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um -5,38 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,05 Prozent hatte, lag Lovesac 1,1 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.