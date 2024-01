The lovesac Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Lovesac bei 63,83, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Lovesac beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Lovesac eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben Lovesac in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit einem Durchschnittsrating von "Gut". Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 44,58 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhalten die Analysten das Rating "Gut" für Lovesac.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lovesac liegt bei 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

