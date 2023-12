The lovesac Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Vallourec":

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Lovesac sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 23,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 25,55 USD liegt, was einer Abweichung von +8,82 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 20,67 USD unter dem letzten Schlusskurs (+23,61 Prozent). Insgesamt erhält die Lovesac-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich auch in den Diskussionen der Anleger widerspiegelte. Insgesamt wird die Aktie daher auch im Anleger-Sentiment mit einem "Gut" bewertet.

Allerdings erhält Lovesac eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -15,45 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Lovesac als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,28 insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist, der bei 61,93 liegt. Somit erhält die Aktie auch aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".