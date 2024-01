The lovesac Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung unter den Anlegern zu Lovesac ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Lovesac in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,87 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +29,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche dar, die im Durchschnitt um 2,76 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,07 Prozent verzeichnete, liegt Lovesac mit 31,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Lovesac als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,28 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 61,91 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut".

Allerdings schneidet Lovesac bei der Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (15,42 %) schlecht ab, da keine Dividende ausgeschüttet wird. Die Differenz von 15,42 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".