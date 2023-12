The Yumy Candy Company Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Yumy Candy Company":

Die Internet-Kommunikation und das Anleger-Sentiment sind wichtige Faktoren zur Bewertung von Aktien. In Bezug auf Yumy Candy zeigen sich jedoch kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Yumy Candy liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 42,86 eine neutrale Bewertung an.

Das Anleger-Sentiment für Yumy Candy ist negativ, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zusätzlich beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vorwiegend mit den negativen Themen rund um Yumy Candy. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Yumy Candy bei 0,44 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,175 CAD liegt, was einem Abstand von -60,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist mit 0,21 CAD und einer Differenz von -16,67 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt ergibt sich damit ein negativer Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt ist die Bewertung für Yumy Candy daher "Neutral" aufgrund der stagnierenden Stimmung, des negativen Anleger-Sentiments und der negativen technischen Analyse.