The Yumy Candy Company Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Yumy Candy Company":

Die Anleger-Stimmung bei Yumy Candy ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Yumy Candy-Aktie zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,42 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,15 CAD, was einem Unterschied von -64,29 Prozent entspricht. Die Bewertung aus charttechnischer Sicht fällt daher negativ aus. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,21 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -28,57 Prozent darunter, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Yumy Candy-Aktie derzeit mit einem Wert von 100 als überkauft gilt, was als schlechtes Signal einzustufen ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich mit einem Wert von 90 eine überkaufte Einschätzung, die ebenfalls als schlecht bewertet wird. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher das Prädikat "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant geändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.