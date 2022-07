The Yumy Candy Company Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Yumy Candy-Kurs wird am 18.07.2022, 18:23 Uhr mit 1.48 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Yumy Candy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Yumy Candy-Aktie beträgt dieser aktuell 1,81 CAD. Der letzte Schlusskurs (1,48 CAD) liegt damit deutlich darunter (-18,23 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Yumy Candy somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (1,4 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,71 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Yumy Candy-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird Yumy Candy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Yumy Candy-RSI ist mit einer Ausprägung von 18,75 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 43,3, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Yumy Candy in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Yumy Candy wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.