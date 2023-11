The Way Forward: Emil Frey wird deutscher Vertriebspartner von GWM WEY

Friedberg (ots) -Die Emil Frey Gruppe, einer der renommiertesten Automobilhändler Europas, und der chinesische Konzern Great Wall Motor vertiefen ihre Zusammenarbeit und ergänzen diese um die Premium-Fahrzeuglinie GWM WEY. Zum 20.11.2023 hat die Emil Frey Gruppe die Verantwortung für den Vertrieb von GWM WEY auf dem deutschen Markt und damit die vollständige Verantwortung für den lokalen Markt und die Markenentwicklung in Deutschland übernommen. Emil Frey vertreibt bereits unter anderem die GWM ORA Fahrzeuge aus dem Great Wall Motor Konzern und erweitert somit das Portfolio an attraktiven und hochmodernen chinesischen Fahrzeugen in seinem Angebot.Mit seinen hochwertigen Premium-Plug-in-Hybrid-SUVs präsentiert GWM WEY Fahrzeuge mit modernster Technik sowie herausragender Sicherheit und einem hohen Maß an Komfort. Diesen Anspruch unterstreicht das Debüt-Modell, der GWM WEY 05, mit seiner Fünf-Sterne-Bewertung beim Euro NCAP (https://www.euroncap.com/en/results/wey/coffee+01/46621) - dem klassenbesten Ergebnis im Testjahr 2022. Zudem überzeugt er mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 158 Kilometern nach WLTP** - damit ist der GWM WEY 05 das im elektrischen Betrieb derzeit reichweitenstärkste Plug-in-Hybrid-Fahrzeug auf dem deutschen Markt. Bereits Anfang nächsten Jahres wird mit dem GWM WEY 03 ein kompaktes Premium-SUV folgen, das ebenfalls mit einem reichweitenstarken Plug-in-Hybridantrieb und umfangreicher Ausstattung überzeugt.GWM WEY wird zukünftig unter dem Dach der O! Automobile GmbH, einem Unternehmen der Emil Frey Gruppe, in Deutschland vertrieben werden. Das Unternehmen ist bereits für den Vertrieb der GWM ORA Modelle in Deutschland verantwortlich und wird von Johannes Brandenburger geleitet. Der Verkauf wird über ein Händlernetz erfolgen, das mit etwa 50 Partnern starten wird und neben dem klassischen Fahrzeugverkauf auch umfangreiche Service- und Beratungsangebote bieten wird.Immer einen Schritt vorausDie 2016 gegründete Premium-Fahrzeuglinie vereint führende Technologien mit einem modernen Design und hochwertiger Handwerkskunst - ganz dem Slogan "The Way Forward". GWM WEY steht für Mut, Tatendrang, Selbstbestimmung und dem Spirit eines Pioniers. Mit dem Fokus auf das Fahrerlebnis stellt GWM WEY den Nutzer in den Mittelpunkt und beschleunigt den Wandel von Great Wall Motor von einem chinesischen Automobilhersteller zu einem globalen Technologieführer für Mobilität. Jack Wey, der CEO von GWM, versteht es, seine persönlichen familiären Wurzeln mit seiner Vorstellung von der Zukunft zu verknüpfen und in der Premium-Marke zu vereinen."Die Vision bestimmt die Welt, die man sieht, der Mut bestimmt die Welt, die man baut."Den Blick immer in Richtung Zukunft arbeitet GWM WEY nicht nur an einem vorausschauenden Konzept für die Mobilität, sondern denkt auch für seine Fahrer einen Schritt weiter.Leidenschaft und Expertise seit fast 100 JahrenFür seine Einführung in den deutschen Markt hat GWM WEY mit der Emil Frey Gruppe einen erfahrenen Partner an seiner Seite gewonnen, der sich dem Vertrieb der Premium-SUVs annimmt. Als Spezialist im Automobilgeschäft verfügt die Emil Frey Gruppe über eine fast 100-jährige Expertise und gehört damit zu den renommiertesten Automobilgruppen Europas. (https://www.punkt-pr.de/presseverteiler/)GWM WEY 05 Plug-in-Hybrid 2.0 Benziner 150 kW (204 PS), Elektromotoren vorn 120 kW (163 PS) / hinten 135 kW (184 PS), Systemleistung 350 kW (476 PS) Energieverbrauch gewichtet, kombiniert 0,4 l Benzin/100 km und 25,0 kWh Strom /100 km; CO2-Emission gewichtet, kombiniert 12 g/km; elektrische Reichweite (EAER) 158 km, innerorts (EAER city) 185 km. Werte nach WLTP.**GWM WEY 03 Plug-in-Hybrid Turbo-Benziner 150 kW (204 PS), Elektromotoren Frontantrieb: vorn 120 kW (163 PS) /- ; Allradantrieb: vorn 120 kW (163 PS) hinten 135 kW (184 PS), Systemleistung Frontantrieb: 270 kW (367 PS); Allradantrieb: 325 kW (442 PS) Energieverbrauch gewichtet, kombiniert 0,5 l Benzin/100 km und Frontantrieb: 26,9 kWh Strom /100 km; Allradantrieb: 25,3 kWh Strom /100 km; CO2-Emission gewichtet, kombiniert 15 g/km; elektrische Reichweite Frontantrieb: (EAER) 130km, innerorts (EAER city) 144 km; Allradantrieb: (EAER) 139 km, innerorts (EAER city) 159 km. Werte nach WLTP.****Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.Hinweis: Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.Über Great Wall Motor"Making perfection more perfect" - das ist das Leitmotiv des internationalen Multi-Brand Automobilherstellers Great Wall Motor (GWM), der jetzt mit den Produkten GWM WEY und GWM ORA eine neue Generation der Mobilität einläutet. In China ist GWM der Marktführer für Premium-SUVs und hat sich unter der Leitung von Jack Wey als einer der ersten chinesischen Automobilhersteller, welcher Fahrzeuge außerhalb Chinas verkauft, bereits erfolgreich auf dem Weltmarkt positioniert. Heute ist der 1984 gegründete Automobilhersteller eines der innovativsten Unternehmen Chinas. Mit seinen drei großen Produktsegmenten SUV, Pkw und Pickup bietet GWM seinen Kunden sowohl Modelle mit traditionellem als auch mit elektrischem Antrieb. Zur Gruppe gehören ebenfalls HAVAL, GWM WEY, GWM ORA, GWM Pickup und TANK. Seit 11 Jahren ist GWM Marktführer im Bereich SUV in China und seit 23 Jahren im Bereich Pickup. Great Wall Motor ist zudem branchenführend bei der Entwicklung intelligenter Netze und ein Vorreiter bei der Forschung und Entwicklung von Schlüsseltechnologien wie 5G, Autopilot und V2X. Darüber hinaus investiert GWM stark in neue Lösungen im Bereich der "three electricity" (Batterien, Motoren und elektrische Steuerung), eine der Kerntechnologien für New Energy Vehicles (NEVs, eine Kategorie, die sowohl reine Batterie-Elektrofahrzeuge als auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge in China umfasst). In den nächsten fünf Jahren wird Great Wall Motor 100 Milliarden CNY in die Forschung und Entwicklung investieren. Um seinen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, führt GWM strategische Partnerschaften mit namhaften internationalen Automobilherstellern und -zulieferern. Neben dem Spotlight Automotive Joint Venture mit BWM, welches die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen vorantreibt, pflegt GWM darüber hinaus weitere Partnerschaften mit Continental, Bosch, Webasto, BorgWarner, ZF und Hella.Pressekontakt:Frey Import Services GmbHEmil Frey Straße 261169 Friedberg/HessenTelefon 06031 6896-0E-Mail presse@freyimportservices.de.Geschäftsführer Werner H. Frey, Jens SchulzRegistergericht FriedbergRegisternummer HRB 9963Sitz FriedbergUmsatzsteuer-Identifikationsnummergemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz DE 119 369 470Original-Content von: Frey Import Services GmbH, übermittelt durch news aktuell