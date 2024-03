Mit The Vitec wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktie von Videndum wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 2,3, was einem Abstand von 93 Prozent zum Branchen-KGV von 34,34 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Videndum-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Videndum eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) für Videndum liegt bei 71,3, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 60, was als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich für diese Kategorie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Videndum-Aktie ein Durchschnitt von 432,72 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 305 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 328,11 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Videndum-Aktie somit auch aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

