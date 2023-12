The Vitec Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Videndum im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Videndum. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Videndum mit einer Rendite von 18,62 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,62 Prozent. Auch hier liegt Videndum mit 18 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Videndum ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,37 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,82 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Derzeit schüttet Videndum höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 8,3 Prozentpunkte (12,74 % gegenüber 4,44 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

