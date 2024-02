The Vitec Aktie: Der Knaller!

Die Dividendenrendite für Videndum beträgt aktuell 7,73 Prozent, was 2,84 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,89 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 477 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 335,5 GBP liegt, was einem Unterschied von -29,66 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 334,1 GBP, was einer neutralen Bewertung für Videndum entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Videndum-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, während sie auf längerfristiger Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass Videndum im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 18,62 Prozent erzielt hat, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite von Videndum mit 24,9 Prozent deutlich höher als der Branchendurchschnitt von -6,28 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.