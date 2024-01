The Vitec Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten ihre Bewertung für die Videndum-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für die Videndum-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,62 Prozent erzielt, was 12,88 Prozent über dem Durchschnitt (5,74 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,63 Prozent. Videndum liegt aktuell 17,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Videndum liegt bei 47,83, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 40,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Basis ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

