The Vitec Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Videndum hat eine Dividendenrendite von 7,73 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,53 % im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter". Die Differenz von 3,19 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Videndum im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,62 Prozent erzielt, was 24,12 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,55 Prozent, wobei die Videndum aktuell 26,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten haben der Videndum in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Entwicklung des Kurses von -100 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 0 GBP, was als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Videndum liegt bei 71,11, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,39 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".