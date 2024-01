The Vitec Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine Bewertung für die Videndum-Aktie abgegeben. Diese Bewertung zeigt, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, basierend auf 1 positiven Bewertung und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, bleibt die Einschätzung für Videndum weiterhin positiv.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat sich die Videndum-Aktie gut entwickelt, mit einer Rendite von 18,62 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung für Videndum. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" hat Videndum eine überdurchschnittliche Rendite von 18,7 Prozent erzielt, während die Branche selbst eine mittlere Rendite von -0,08 Prozent verzeichnete.

Der Relative Strength Index (RSI) für Videndum liegt bei 69,23, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung von 41 für Videndum.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Videndum im Vergleich zur Branche Haushalts-Gebrauchsgüter eine höhere Rendite von 12,74 % aus, im Vergleich zu einem Durchschnitt von 4,41 %. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung für das Unternehmen.

Zusammenfassend erhält die Videndum-Aktie gute Bewertungen in den Kategorien Analysteneinschätzung, Branchenvergleich Aktienkurs und Dividende, während der Relative Strength Index eine neutrale Bewertung erhält. Die Gesamteinschätzung bleibt daher positiv für Videndum.

