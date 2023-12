The Vitec Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Videndum von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die Analysten haben Videndum in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht eingestuft, was zu einer insgesamt positiven langfristigen Bewertung führt. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 GBP, was jedoch eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des aktuellen Schlusskurses im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Allerdings ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, wenn der aktuelle Schlusskurs mit dem 50-Tages-Durchschnitt verglichen wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik von Videndum.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2 liegt, was bedeutet, dass die Börse 2,37 Euro für jeden Euro Gewinn von Videndum zahlt. Dies ist 92 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.