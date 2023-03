The Trade Desk: Der nächste Bullenmarkt scheint unvermeidlich

Rüsten Sie sich für den Bullenmarkt mit dieser Erfolgsgeschichte im digitalen Werbemarkt

Auf einen Blick:

Digitaler Werbegigant mit glänzenden Wachstumsaussichten

The Trade Desk profitiert von zwei wichtigen Trends: der Umstellung auf digitale Werbung und der starken Zunahme von werbegestütztem vernetztem Fernsehen

The Trade Desk: Ein Must-Have für Ihr Portfolio im kommenden Bullenmarkt

Liebe Leserinnen und Leser,

der nächste Bullenmarkt kommt bestimmt. Vielleicht beginnt er diesen Monat oder im April. Vielleicht wird es später in diesem Jahr. Vielleicht dauert es länger. Aber seien Sie versichert, dass der nächste Bullenmarkt vor der Tür steht! Die Aktien des Werbeplattformanbieters The Trade Desk (WKN A2ARCV) sind in diesem Jahr bisher um fast 24 % gestiegen.

Grund: Trotz eines insgesamt düsteren Werbemarktes im...