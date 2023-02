The Trade Desk: Euphorie nach den Quartalszahlen!

Es ist kein Geheimnis, dass die Volatilität US-amerikanischer Wachstumsaktien in den letzten 18 Monaten deutlich erhöht war. Kein Wunder, denn steigende Zinsen führen zum einen zu höheren Finanzierungskosten. Zum anderen führen höhere Zinsen zu einer stärkeren Diskontierung zukünftiger Erträge, wonach sich die heutige Unternehmensbewertung reduziert. Beide Effekte belasten logischerweise Wachstumsunternehmen stärker als arrivierte Konzerne.

Wie man anhand der jüngsten Quartalsergebnisse von Snap oder Alphabet erkennen konnte, wurde auch die Werbebranche massiv von der aktuellen Fiskalpolitik getroffen. So konnte selbst ein Konzern wie Alphabet im vierten Quartal die Umsatzerlöse um lediglich 1 % steigern.

Es gibt jedoch weiterhin Unternehmen der Werbebranche, die trotz der restriktiven Geldpolitik ein starkes Wachstum aufweisen können. Dazu zählt unter anderem die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV), die nach Bekanntgabe der Zahlen zum vierten Quartal um über 26,0 % steigen konnte (Stand: 15.02.2023, maßgeblich für alle Kennzahlen).

Quartalszahlen im Fokus

Wenngleich die Zahlen im Rahmen der Erwartungen lagen, konnten diese dennoch für einen Befreiungsschlag sorgen. Denn während die Umsatzerlöse im vierten Quartal 2022 um 24 % anstiegen, beläuft sich das Umsatzwachstum auf Jahressicht auf starke 32 %. In Anbetracht der enttäuschenden Zahlen der brancheninternen Wettbewerber hatten die Anleger im Vorfeld der Zahlen offenbar Sorge vor einer Enttäuschung.

Des Weiteren goutiert der Aktienmarkt die Bemühung des Managements, die Kosten zu reduzieren. Dies wird durch eine deutlich verbesserte EBITDA-Marge sichtbar. Während diese im Gesamtjahr 2022 bei 42 % liegt, beträgt sie im vierten Quartal starke 48 %. Demnach sollten sich die Kosteneinsparungen auch in den nächsten Perioden ertragsseitig bezahlt machen.

Es ist jedoch nicht alles Gold, was glänzt. Denn offenbar macht sich die Abkühlung des Wachstums im laufenden Quartal auch bei The Trade Desk bemerkbar. So implizieren die erwarteten Umsatzerlöse im ersten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von lediglich 15,1 % im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres.

Aktienrückkäufe als Triebfeder

Daher gehe ich davon aus, dass der gestrige Kursanstieg vor allem der überraschenden Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 700 Mio. US-Dollar geschuldet ist. Denn die Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen und die Guidance für das kommende Quartal sollten meiner Meinung nach nicht das Potenzial haben, einen Kursanstieg von über 26 % zu rechtfertigen.

Doch in Anbetracht einer aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 31 Mrd. US-Dollar bedeutet das aufgelegte Rückkaufprogramm, dass mehr als 2,2 % aller ausstehenden Aktien vom Unternehmen aufgekauft werden. Eine Maßnahme, die in der Form und Höhe die Kapitalmärkte offensichtlich überrascht hat.

Dennoch hohe Bewertung?

Wie erfahrene Anleger wissen, werden qualitativ hochwertige Unternehmen stets zu einer ambitionierten Unternehmensbewertung gehandelt. Wenngleich sich die Bewertung von The Trade Desk im Rahmen steigender Marktzinsen mehr als halbiert hat, ist das Unternehmen definitiv kein Schnäppchen mehr. Vor allem nicht nach der Kursexplosion des Vortages.

Denn mit einem erwarteten Gewinn je Aktie von 0,52 US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) 123,4. Somit sollte klar sein, dass Wachstumsraten von über 20 % in den nächsten Jahren keine Kür, sondern eine Pflicht des Unternehmens darstellen. Denn sollte sich das Wachstum bei der aktuellen Bewertung stark eintrüben, wären wohl deutliche Kursverluste eine logische Folge.

